Mưa lớn chia cắt bản làng, cây đổ chắn đường ở miền Tây Nghệ An

Từ ngày 19/8 đến sáng 20/8, nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An xảy ra mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến các khe, suối dâng nhanh, gây ngập đường và chia cắt giao thông tại một số khu vực.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/8, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết cầu tràn trên tuyến đường vào Trường THCS Tam Hợp và bản Phồng bị nước lũ nhấn chìm.

Đường vào 8 bản vùng trong Tam Hợp, xã Tam Thái bị nước lũ dâng chia cắt tạm thời (Ảnh: L. Dương).

Nước dâng cao, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại, đường vào khu vực này có 8 bản gồm: Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm tạm thời bị chia cắt với bên ngoài.

Theo ông Khánh, một số đoạn trên quốc lộ 7 qua địa bàn xã Tam Thái cũng bị ngập. Nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cùng các phương tiện lưu thông.

Đường vào Tam Hợp, xã Tam Thái tạm thời cấm đường do nước lũ dâng cao (Ảnh: L. Dương).

Tại xã Tam Quang, mưa lớn khiến nước dâng tại nhiều khu vực, cây cối gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông.

Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, cho biết một cây lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy đổ, chắn ngang đường. Sự cố khiến việc lưu thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 20/8, chính quyền xã Tam Quang đã cử cán bộ, huy động máy móc đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành cắt, di chuyển cây gãy đổ và dọn dẹp mặt đường để giải phóng giao thông.

Cây gãy đổ trên quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Tam Quang (Ảnh: K. Hiền).

Sau khi chướng ngại vật được xử lý, tuyến đường qua khu vực rừng Săng Lẻ đã thông thoáng, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

“Nay đang trong mùa mưa, đất bị ngấm nước, nhão, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún và cây rừng gãy đổ bất ngờ. Người dân và các chủ phương tiện khi đi qua khu vực này cần theo dõi tình hình, chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn”, bà Hiền khuyến cáo.