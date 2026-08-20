Ước nguyện đẫm nước mắt bên chiếc bánh sinh nhật: Không có phép màu

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.N.H. (17 tuổi, trú thôn Mậu Long, xã Quế Phước) sau 19 ngày mất tích. Nạn nhân được phát hiện trôi dạt xuống khu vực thuộc xã Phú Thuận (Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích (Ảnh: A Nghĩa).

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 2/8, gia đình phát hiện H. rời khỏi nhà và mất tích tại khu vực bãi sông chân cầu Nông Sơn (xã Nông Sơn).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng hai xã Nông Sơn, Quế Phước phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11, Công an thành phố Đà Nẵng, Đội SOS Quảng Nam và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đau lòng hơn, ngày 5/8, sinh nhật tròn 17 tuổi của H. nhưng em vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc các lực lượng đang tìm kiếm, một số bạn học của H. mang bánh kem đến đặt cạnh bàn thờ tạm bên bờ sông.

Anh Lê Hồng Nghĩa, thành viên Đội SOS Quảng Nam, người tham gia tìm kiếm H. cho biết hôm đó không có tiếng hát mừng sinh nhật, ánh nến hay lời chúc. Những người có mặt chỉ lặng lẽ cầu mong em bình an trở về trong vòng tay gia đình.

Tuy nhiên, sau 19 ngày tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Sáng 20/8, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.