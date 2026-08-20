Hai người thương vong khi đi đánh cá giữa mưa lớn

Chiều 20/8, đại diện UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân là ông T.K.T. (57 tuổi, trú thôn Phú Minh) và ông H.V.T. (60 tuổi, trú thôn Quý Hoa, xã Đan Hải). Hai người đi thả lưới đánh cá trên cánh đồng ngập nước ở thôn Phúc Lộc.

Mưa lớn khiến nhiều cánh đồng tại xã Đan Hải ngập nước (Ảnh: Đậu Hà).

Khi mưa lớn, hai ông vào chòi trú và bị sét đánh. Ông T.K.T. tử vong, nạn nhân còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Chính quyền và công an địa phương đã xác minh vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khiến địa phương có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đêm 18/8 đến trưa 20/8, lượng mưa tại một số trạm thủy văn dao động 101-420mm.