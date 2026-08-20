Lũ cuốn trôi cầu tạm, gần 1.400 người dân ở Nghệ An bị cô lập

Trưa 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Sen, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Hòa, cho biết mưa lớn kéo dài trong đêm 19/8 và sáng 20/8, khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, cuốn trôi cầu tạm trên tuyến đường dẫn vào 2 bản Yên Thắng và Cốc Tạt.

Sự cố làm tuyến giao thông chính vào 2 bản bị chia cắt hoàn toàn. Hơn 300 hộ với gần 1.400 người dân bị cô lập, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

Lũ cuốn trôi cầu tạm, làm hơn 1.400 người dân ở Yên Hòa bị cô lập (Video: T. Sen).

Theo bà Sen, cây cầu tạm được dựng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi công trình cũ bị mưa lũ làm hư hỏng.

“Cầu tạm vừa được dựng để người dân đi lại, kinh phí còn chưa thanh toán xong nay lại bị lũ cuốn trôi. Địa phương rất lo lắng vì chưa biết khi nào mới có thể khôi phục giao thông”, bà Sen chia sẻ.

Việc cầu tạm bị cuốn trôi đúng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027, không chỉ khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tựu trường của giáo viên và học sinh.

Cầu tạm vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt, xã Yên Hòa bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Vi Khiêm).

Tại 2 bản bị chia cắt hiện có 2 điểm trường mầm non và một trường tiểu học bán trú. Riêng trường tiểu học có 295 học sinh. Khi tuyến giao thông bị gián đoạn, việc đi lại, vận chuyển trang thiết bị, sách vở và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới càng trở nên vất vả.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Yên Hòa cử cán bộ, lực lượng tại chỗ xuống kiểm tra hiện trường; đồng thời yêu cầu ban quản lý 2 bản thông báo, khuyến cáo người dân không tự ý vượt qua khu vực nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng được bố trí theo dõi mực nước và các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; rà soát những hộ dân ở khu vực xung yếu để chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Địa phương cũng kiểm tra nhu cầu lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu của người dân 2 bản. Trong trường hợp tình trạng cô lập kéo dài, xã sẽ phối hợp với các lực lượng tìm phương án vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, người đau ốm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi nước rút, xã Yên Hòa sẽ kiểm tra mức độ thiệt hại, khảo sát phương án mở lối đi tạm an toàn; đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề nghị hỗ trợ khôi phục công trình để sớm nối lại giao thông cho người dân và học sinh.