Hướng dẫn viên du lịch bỏ quên túi xách chứa 100 triệu đồng

Anh Hoàng Văn Hải (SN 1999, trú tại tỉnh Quảng Ninh), một hướng dẫn viên du lịch, vừa gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng, vì đã tích cực hỗ trợ anh tìm lại tài sản bị bỏ quên tại khu du lịch Bà Nà Hills.

Theo trình bày của anh Hải, vào ngày 1/1, trong lúc hướng dẫn khách du lịch tại Bà Nà Hills, anh đã vô tình để quên một túi xách chứa khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Bà Nà trao trả tài sản cho anh Hải (Ảnh: Công an xã Bà Nà).

Sau khi phát hiện mất số tiền lớn, anh Hải đã vô cùng hoang mang và đến Công an xã Bà Nà để trình báo, với hy vọng có thể tìm lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bà Nà đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Đến 22h cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy toàn bộ tài sản, trao trả lại cho anh Hoàng Văn Hải.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công an xã Bà Nà, anh Hải đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an xã.

“Với sự vào cuộc quyết liệt, công an xã đã tìm và trao trả nguyên vẹn tài sản cho tôi trong thời gian chưa tới một ngày. Tôi vô cùng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bà Nà”, anh Hải bày tỏ trong thư.