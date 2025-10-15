Thực hư thông tin “khách đâm tài xế chết trên xe” ở Đà Nẵng

Ngày 15/10, lãnh đạo xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook với nội dung “khách đâm tài xế chết” tại bãi xe trên địa bàn.

Trước đó tối 14/10, trên nhóm hội lái xe Grab car Đà Nẵng, một tài khoản đăng hình ảnh bãi đỗ ô tô tụ tập đông người, được cho là ở Khu du lịch Bà Nà Hills, kèm thông tin “khách đâm tài xế chết trên xe”.

Bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội Facebook đã bị gỡ (Ảnh: Hoài Sơn).

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau đó vài phút, bài đăng đã bị xóa khỏi nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng.

Lãnh đạo xã Bà Nà khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về sự việc nói trên là không đúng sự thật.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã có thông tin khẳng định bài đăng "khách đâm tài xế chết" trên Facebook là sai sự thật. Công an xã đã làm việc với người đăng tải thông tin này.