Hưng Yên tuyển hơn 700 cử nhân tăng cường cho cấp xã

Chiều 25/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Buổi họp do ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và phóng viên báo chí Trung ương, địa phương.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3/10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, phường Trà Lý. Đại hội triệu tập 438 đại biểu, đại diện cho hơn 182.000 đảng viên. Nội dung chính gồm tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu giai đoạn 2025-2030 và thảo luận văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Quang cảnh cuộc họp báo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 185 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo nền tảng quan trọng cho Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hưng Yên đã tuyển chọn hơn 700 cử nhân mới tốt nghiệp đại học đưa về xã, phường công tác. Lực lượng cán bộ trẻ này đã góp phần thay đổi nhiều mặt trong quản lý cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tỉnh xác định đây là nguồn cán bộ quan trọng cho chính quyền hai cấp sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết Hưng Yên sẽ tiếp tục tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ và biệt phái cán bộ từ tỉnh, sở ngành xuống cơ sở. Mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh không còn xã, phường nào thiếu cán bộ có chuyên môn, bảo đảm bộ máy vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh nhân lực, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%/năm giai đoạn 2025-2030, hướng tới nền kinh tế hiện đại, năng động. Ba trụ cột phát triển được xác định là hạ tầng đồng bộ, công nghệ số và nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những ưu tiên hàng đầu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Về hạ tầng, tỉnh đang rà soát, tích hợp quy hoạch của Hưng Yên và Thái Bình cũ để xây dựng quy hoạch tổng thể. Sau Đại hội, tỉnh dự kiến khởi công hai tuyến cao tốc: tuyến kết nối trung tâm hành chính phường Thái Bình với phường Phố Hiến; tuyến kết nối trục cao tốc Bắc – Nam với trung tâm tỉnh.

Trong lĩnh vực công nghệ, Hưng Yên đã cơ bản số hóa chính quyền hai cấp và đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số. Lãnh đạo tỉnh coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nền kinh tế năng động dựa trên công nghệ, đến năm 2035 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Toản khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, kịp thời thông tin về diễn biến Đại hội. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đồng hành, phản ánh khách quan không khí, kết quả Đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân.