Hơn chục thanh niên vây đánh học sinh trước cổng trường ở Quảng Ninh

Khoảng 7h30 ngày 5/9, sau lễ khai giảng năm học 2025-2026, một nhóm học sinh, sinh viên xảy ra mâu thuẫn, xô xát trước cổng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh, thuộc địa bàn phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh).

Sự việc diễn ra khi đông phụ huynh, học sinh còn đang rời khỏi khuôn viên trường, gây cảnh hỗn loạn và khiến dư luận lo ngại về an ninh, an toàn trường học.

Khoảng hơn chục thanh niên, đa số mặc đồng phục trắng, vây quanh hành hung một học sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo clip nhân chứng ghi lại, hơn chục thanh niên, chủ yếu mặc đồng phục trắng, vây đánh một học sinh. Một số đối tượng mặc áo khác màu, đi xe máy cũng tham gia hành hung nạn nhân.

Clip ghi cảnh nạn nhân bị dồn ép vào hàng rào, có lúc ngã xuống nền gạch, xung quanh có nhiều học sinh đứng nhưng chỉ quan sát hoặc quay video, không có hành động can ngăn.

Theo một đại diện Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh, ngay sau vụ việc, Phòng Công tác Học sinh sinh viên phối hợp giáo viên chủ nhiệm, khoa, bộ môn rà soát, xác minh danh tính các cá nhân liên quan.

Một số nhân chứng đã được mời làm việc, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hiện nhà trường chưa xác định đầy đủ đối tượng và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.