Hơn 900 triệu đồng "đi lạc" từ Hà Nội vào Nghệ An

Ngày 9/3, ông Hoàng Ngọc Cừ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò (Nghệ An), cho biết chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1986, công dân địa phương) đã làm thủ tục chuyển trả hơn 913 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào sáng 6/3, trong thời gian ngắn, tài khoản ngân hàng của chị nhận 2 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 913 triệu đồng.

Chị Nhung đã chuyển trả hơn 913 triệu đồng anh Khôi chuyển nhầm (Ảnh: Ngọc Cừ).

Chị Nhung đinh ninh số tiền này có người chuyển nhầm nhưng chưa biết cách liên hệ với họ bằng cách nào thì tài khoản ngân hàng của chị tiếp tục nhận được 10.000 đồng kèm nội dung cho biết chủ số tiền chuyển nhầm cùng số điện thoại.

Chị Nhung gọi theo số điện thoại và được biết anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) do thao tác nhầm nên đã chuyển tiền vào tài khoản chị Nhung.

Anh Khôi nhờ chị Nhung chuyển lại số tiền nhưng người phụ nữ này đề nghị gặp mặt trực tiếp, đối chiếu thông tin và phối hợp với ngân hàng để xác minh việc giao dịch.

Anh Khôi đồng ý tuy nhiên do là thời điểm ngày cuối tuần và phải sắp xếp công việc cá nhân, ngày 9/3, người đàn ông này mới có mặt ở Nghệ An.

Sáng 9/3, hai bên có mặt tại văn phòng giao dịch ngân hàng xác minh thông tin giao dịch liên quan đến số tiền 913 triệu đồng nói trên. Xác định đúng anh Khôi là chủ nhân số tiền, chị Nhung đã chuyển trả số tiền chuyển nhầm.