Hơn 100.000 cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập đã được nhận tiền chi trả chế độ

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo Bộ trưởng, nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Một số sự cố về hệ thống công nghệ thông tin cũng đã cơ bản được khắc phục.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Theo báo cáo, 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Tính đến 15/9, có 741 thủ tục hành chính đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương; 346 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã được phân định cho cấp tỉnh, cấp xã.

Việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở hỗ trợ cho chính quyền địa phương 2 cấp cũng được các địa phương như Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh... tiếp tục đẩy mạnh.

Liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp (Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt.

Tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau hơn 2 tháng (từ 1/7 đến 15/9) đạt khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn là 91%. Cùng với đó, có hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền 1.700 tỷ đồng.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cũng cho thấy, đến nay, cả nước có 141.444 người đã nhận quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người đã nhận được tiền chi trả chính sách, chế độ.

Số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9). Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, đại diện các bộ, ngành cũng nêu rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân chính, theo các bộ, ngành, là do bố trí công chức cấp xã chưa đồng đều, nơi đủ hoặc dư biên chế nhưng lại thiếu cán bộ có chuyên môn trong các lĩnh vực trọng yếu; cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Bộ Nội vụ đã tổng hợp kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị để báo cáo Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó, các bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành khẩn trương, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tổng hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. “Nhiệm vụ nào đã xong, trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương hỗ trợ cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương.

Trong số 3.321 xã, còn 296 xã không có ô tô. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo khắc phục sớm thực tế này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178. Bên cạnh đó, các bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như vấn đề về biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở...