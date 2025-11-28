Sáng 28/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc (Ảnh: Q.Trung).

Giai đoạn 2020-2025 dù phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Hội Luật gia Việt Nam các cấp đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, coi việc vượt qua khó khăn, thách thức là cơ hội để khẳng định vị trí, vai trò của các luật gia trong tiến trình phát triển của đất nước.

Ông Ngọc kỳ vọng thành công của đại hội sẽ tạo động lực và niềm tin mới, lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp, cổ vũ đội ngũ luật gia cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn khẳng định, 5 năm qua các cấp hội đã đẩy mạnh thi đua, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả, bền vững.

Hội đã phối hợp với các trại tạm giam, trại giam của các tỉnh thực hiện phổ biến, tư vấn pháp luật cho các đối tượng là phạm nhân, người sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Trong giai đoạn 2020-2025, các cấp hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 500.000 vụ việc, tham gia tố tụng trên 70.000 vụ và đại diện ngoài tố tụng hơn 10.000 vụ việc. Tư vấn, giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, đạt được nhiều kết quả, trong đó tham gia hoà giải thành hơn 300.000 vụ việc…

Tính đến hết tháng 10, Hội Luật gia Việt Nam có hơn 100.000 hội viên trên khắp cả nước, trong đó gần 80.000 hội viên đã được cấp, đổi thẻ.

Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua (Ảnh: Q.Trung).

Hàng năm, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về soạn thảo văn bản, góp ý văn bản pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các cán bộ, hội viên.

Chủ trương bố trí cán bộ kết hợp nhiều độ tuổi được thực hiện tốt. Bên cạnh những cán bộ cao tuổi, có uy tín, kinh nghiệm công tác và có khả năng kết nối với các cơ quan, tổ chức hữu quan còn có các cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo cơ bản, nhiệt tình với công tác hội. Sự phối kết hợp giữa cán bộ chuyên trách công tác hội với các cán bộ kiêm nhiệm tiếp tục được thực hiện một cách hài hòa, theo ông Trần Công Phàn.