Học sinh xã biên giới được đề xuất hỗ trợ 450.000 đồng/tháng

Ngày 9/9, Bộ Tư pháp cho biết đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS học ở các xã biên giới đất liền.

Dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn với mỗi học sinh là 450.000 đồng/tháng và 8kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 1 tháng các chính sách nêu trên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Quảng Nguyên, Tuyên Quang trong lễ khai giảng năm học mới (Ảnh minh họa: Nhà trường cung cấp).

Báo cáo tổng hợp của các địa phương cho thấy, khoảng 417.708 học sinh ở các xã biên giới đất liền trong năm học này sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa nêu trên. Đây là số học sinh tiểu học và THCS ước tính của các xã biên giới đất liền sau khi sáp nhập.

Dự kiến ngân sách cần để hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS học ở các xã biên giới đất liền là 2.006 tỷ đồng/năm và trên 30.000 tấn gạo/năm

Theo dự thảo nghị định, cơ sở giáo dục được chủ động tổ chức triển khai bữa ăn cho học sinh căn cứ vào điều kiện thực tế, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND cấp tỉnh sẽ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, trong đó có hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng thụ hưởng.

Song song với đó, các địa phương được giao kiểm tra việc thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bớt xén tiêu chuẩn ăn của học sinh và các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan soạn thảo) cho biết, theo Nghị định số 66/2025 của Chính phủ, các đối tượng trẻ em, nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo học bán trú do không thể về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn trưa.

Cụ thể, mỗi trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 360.000 đồng. Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 936.000 đồng. Ngoài ra, mỗi học sinh bán trú, học viên bán trú được hỗ trợ tiền nhà ở 360.000 đồng/tháng, hỗ trợ gạo mỗi tháng 15kg.

Còn lại phần lớn các đối tượng học sinh tiểu học, THCS khác học ở các xã biên giới chưa được hưởng chính sách này.

“Việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS học ở các xã biên giới đất liền là cần thiết và thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, tạo ra sự công bằng ngay trong từng lớp và nhà trường, tránh tình trạng cùng học một trường nhưng có em được hỗ trợ, có em không được hỗ trợ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân tích.

Hơn nữa, quy định trên cũng thể hiện sự quan tâm cụ thể, kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với học sinh ở vùng cao, vùng biên giới, nơi điều kiện sống và học tập còn nhiều thiếu thốn, qua đó phát triển toàn diện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khoẻ, tạo ra động lực tích cực đối với sự phát triển của ngành giáo dục, theo cơ quan soạn thảo.