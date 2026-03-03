Học Bác, làm tốt công tác dân vận

Thứ ba, 03/03/2026 - 14:25

Năm 2025, Chi bộ khu vực được Đảng bộ phường Cái Khế đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ người dân đồng lòng đóng góp, Nhà nước đầu tư, nhiều hẻm ở khu vực 11 được nâng cấp khang trang.

Một trong những việc làm nổi bật của cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 11 trong năm 2025 là phối hợp cán bộ phường vận động nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng tráng bê tông, thảm nhựa 4 tuyến hẻm. Theo ông Mai Văn Lung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 11, trước đây các hẻm thường bị ngập khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cán bộ khu vực đã đề nghị và được UBND quận Ninh Kiều (cũ) phân bổ kinh phí làm mới hệ thống cống, hố ga, nhân dân đóng góp bê tông, thảm nhựa mặt hẻm.

Điển hình, khi cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực vận động, người dân hẻm 49-57 đã đồng tình đóng góp 160 triệu đồng tráng bê tông mặt hẻm. Ông Nguyễn Trường Đồ, người dân sống trong tuyến hẻm, cho biết: “Mọi việc đều được cán bộ tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai rõ ràng nên bà con đồng tình đóng góp tiền nâng cấp hẻm. Chúng tôi vui mừng khi hẻm được nâng cấp khang trang, sạch đẹp”. Người dân sinh sống trong tuyến hẻm 9-15 cũng đóng góp gần 100 triệu đồng nâng cấp hẻm. Ông Phan Kiên Trung ở hẻm 9-15, kể: “Trước đây, mặt hẻm thấp, cống thoát nước nhỏ, mưa lớn gây ngập. Với sự vận động của cán bộ đảng viên, tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân, giờ đây, hẻm đã được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp, việc đi lại của bà con an toàn hơn”.

Song song với việc nâng cấp hẻm, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực vận động nhân dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị; vệ sinh làm sạch đẹp đường, hẻm. Đồng thời, phối hợp vận động xã hội hóa lắp camera an ninh, thay mới các lá cờ Tổ quốc; vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy;...

Cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực chú trọng thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Riêng năm 2025, cán bộ, đảng viên vận động nhu yếu phẩm trị giá hơn 66 triệu đồng tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn. Chi bộ tổ chức trao 88 phần quà tặng đảng viên cao tuổi Đảng, gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Ban Công tác Mặt trận khu vực phối hợp vận động xã hội hóa nhiều phần quà trị giá hơn 37 triệu đồng tặng học sinh nhân khai giảng năm học, Tết Trung thu và các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên giới thiệu người dân vay hơn 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, người dân khu vực 11, kể: “Được giới thiệu vay vốn ưu đãi, gia đình tôi có tiền mua thêm hàng hóa mở rộng tiệm tạp hóa. Nhờ đó, thu nhập gia đình khấm khá hơn”.

Theo ông Mai Văn Lung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 11, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những việc có ích cho nhân dân, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực đều gương mẫu thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những hành động thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên tạo sự lan tỏa “làm theo” gương Bác trong cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.