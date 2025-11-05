“Hoạt động lập pháp đi trước mở đường, dẫn dắt sự phát triển của đất nước”

Quốc hội đang trong những ngày làm việc tích cực, khẩn trương, tập trung cao độ để hoàn thành lượng công việc khổng lồ tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV.

Nhân dịp này, báo Dân trí có cuộc phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để nghe chia sẻ về những dấu ấn quan trọng trong lịch sử Quốc hội, đặc biệt của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - một nhiệm kỳ với rất nhiều điều “chưa từng có tiền lệ”.

- Nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa I và 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Trong cơ cấu và cách thức tổ chức, hoạt động của Quốc hội luôn đảm bảo tính đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội. Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng phát triển, xây dựng vị thế vững chắc trong lòng Nhân dân.

Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn được khẳng định một cách nhất quán và xuyên suốt trong Cương lĩnh của Đảng, được thể chế hoá trong các bản Hiến pháp và hệ thống pháp luật của nước ta.

Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn đường lối, quan điểm và các chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá cho việc kiện toàn, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội khóa sau.

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách, dịch Covid-19 phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu khốc liệt, cục diện chính trị - kinh tế thế giới biến động khó lường. Khối lượng công việc trong nhiệm kỳ tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như các hoạt động ngoại giao nghị viện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; việc sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”.

Hoạt động lập pháp được đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quy trình xây dựng, chuẩn bị từ sớm từ xa; phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống; các chính sách luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Lần đầu tiên, Quốc hội trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua định hướng Chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tích cực triển khai, đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Quốc hội luôn đồng hành, kiến tạo, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, thể hiện rõ nét qua việc đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo dựng động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Quốc hội cũng quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần củng cố, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất và có nhiều đổi mới thiết thực; tập trung vào lĩnh vực, vấn đề có tính thời sự, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

Lần đầu tiên, Diễn đàn giám sát của Quốc hội được tổ chức thành công; cùng với việc tổ chức thảo luận tại hội trường Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội,... đã góp phần quan trọng vào công tác hoàn thiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực Nhà nước, hoạt động của bộ máy nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ, được cử tri, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được đổi mới căn bản; Quốc hội đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan để quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tính chiến lược, ứng phó kịp thời với thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm chăm lo thiết thực về an sinh xã hội, giáo dục, y tế cho người dân, đồng thời, đã quyết định những vấn đề mang tính cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được thúc đẩy cả trên bình diện song phương và đa phương, đi vào chiều sâu, được triển khai ở nhiều cấp độ, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần nâng tầm hoạt động đối ngoại của Việt Nam cùng với những thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước.

Trong khuôn khổ cơ chế nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Diễn đàn Nghị sĩ châu Á về Dân số và Phát triển (AFPPD), Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp nhiều sáng kiến, quan trọng.

Lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với sự tham dự của hơn 300 nghị sĩ trẻ và đại biểu từ hơn 70 quốc gia.

Cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội cũng có nhiều cải tiến, đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Quốc hội đã gương mẫu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao để cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao.

Quốc hội đã tích cực triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, phát triển các nền tảng, hệ thống chuyên biệt, bước đầu góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Cùng với đó, việc tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được chuẩn bị từ sớm, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Quốc hội cũng lần đầu tiên tổ chức thành công rất tốt đẹp, trang trọng, ý nghĩa và xúc động cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thời kỳ.

- Có được những thành tựu đáng tự hào trong thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Quốc hội khóa XV đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Một là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội. Đây là yếu tố sống còn, vấn đề then chốt để Quốc hội qua các nhiệm kỳ hoàn thành suất sắc mọi trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hai là kế thừa và phát huy mạnh mẽ các thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội qua các nhiệm kỳ trước, nhất là tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ thực sự, công khai, minh bạch. Quốc hội bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số, phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội để đưa ra những quyết định có chất lượng, khả thi.

Ba là xác định rõ đại biểu Quốc hội giữ vai trò trung tâm, là nhân tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, góp phần quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Bốn là chủ động, quyết tâm, kiên định, đoàn kết, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị; sự tập trung, thông suốt, mạnh mẽ, hành động quyết liệt của các cơ quan Nhà nước; sự tăng cường phối hợp, hợp tác có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; tinh thần “phối hợp - đồng hành - phân công rành mạch” giữa Quốc hội và Chính phủ trong toàn bộ quy trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của quốc gia, nhất là kể từ kỳ họp thứ 8 trở đi.

Năm là Quốc hội phải dựa vào dân, đại biểu Quốc hội phải gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân, tạo được niềm tin, vị thế và uy tín đối với Nhân dân. Quốc hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, yêu cầu thực tiễn của đời sống để tham mưu việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật kịp thời.

Sáu là nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chức năng giám sát Quốc hội, đặt trong mối quan hệ mật thiết với chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội chủ động xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giám sát, bảo đảm hoạt động giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội và hoạt động quản lý nhà nước.

Bảy là hoạt động đối ngoại Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; với đối ngoại của Đảng, Bộ Ngoại giao và các ngành, các cấp, các lĩnh vực, phát huy vai trò tiên phong góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Tám là tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc cũng được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại; việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có trình độ chuyên môn cao, am hiểu pháp luật, chính sách và kỹ năng phân tích, dự báo đã trở thành yếu tố quan trọng giúp cho công tác tham mưu, phục vụ hoạt động Quốc hội đạt chất lượng, hiệu quả.

Chín là Quốc hội cần không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức làm việc; chủ động khai thác, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quốc hội còn có những hạn chế cần khắc phục, như việc hoàn thiện thể chế chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn phát triển, chưa tương thích với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và những vấn đề kinh tế - xã hội trong nước mới phát sinh. Chương trình lập pháp còn phải điều chỉnh, bổ sung nhiều; một số quy định pháp luật còn hạn chế, thiếu đồng bộ, khả thi, tính dự báo chưa cao.

Hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước còn có mặt hạn chế, một số vấn đề nổi lên gây bức xúc trong dư luận chưa được tiến hành giám sát kịp thời; việc đôn đốc, theo dõi xử lý các kiến nghị sau giám sát trong một số trường hợp còn chưa quyết liệt, hiệu quả.

Việc theo dõi thực hiện các thỏa thuận, kết quả hoạt động đối ngoại hiệu quả chưa cao; hoạt động của tổ chức hữu nghị còn hình thức. Công tác tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Quốc hội có lúc còn bị động. Hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ sở vật chất tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn khó khăn nhất định...

- Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa rất quan trọng, là kỳ họp thường lệ cuối năm và cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, có mục tiêu hoàn tất một cách trọn vẹn nhất những nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định khối lượng công việc đặc biệt lớn, nhất là công tác lập pháp (với 53 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật), cùng nhiều nội dung có tính nền tảng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội.

Quốc hội sẽ tập trung cao độ và dành hơn 80% thời lượng của cả kỳ họp cho công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 20 dự án luật để sửa đổi toàn diện các luật hiện hành; 16 dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong gần 40 luật khác; 13 luật mới, điều chỉnh những vấn đề rất thời sự, như: Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Thương mại điện tử, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế…

Quốc hội đồng thời sẽ xem xét thông qua 4 nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59, 71, 72 của Bộ Chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia; 3 chương trình mục tiêu quốc gia (trong đó có 1 chương trình được tích hợp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai từ giai đoạn trước); đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia...; giám sát lại về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn; tiến hành công tác nhân sự, tổng kết nhiệm kỳ và góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Những nội dung, chính sách Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10 đều rất hệ trọng, nhiều nội dung khó, mới, phức tạp, đòi hỏi xem xét, đánh giá một cách tổng thể, toàn diện, với tư duy mở, sáng tạo. Trong đó, có đến 46/53 dự án luật, nghị quyết quy phạm được xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp hoặc theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Nhiệm kỳ mới sẽ là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai. Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội.

Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo cần tiếp tục tập trung cao độ công tác xây dựng pháp luật, rà soát những sơ hở, khoảng trống, những vướng mắc, điểm nghẽn của pháp luật để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đưa thể chế từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển.

Thứ nhất, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động lập pháp cần xác định là công tác “đột phá của đột phá”, phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập; chú trọng những lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh phi truyền thống…

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Gắn chặt với thực tiễn và ý kiến phản ánh của người dân, tăng cường khảo sát tại cơ sở, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, từ cử tri và cộng đồng doanh nghiệp để xác định đúng điểm nóng, đúng điểm nghẽn của nền kinh tế - xã hội, từ đó có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và sát thực tế.

Hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần bảo đảm khách quan, công tâm, mọi quyết định cần thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thứ hai, Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội cần thể hiện khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. Trọng tâm là tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, phương thức thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, quy trình thẩm tra, tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri; vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; phương thức hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

Thứ tư là tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng “Quốc hội số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, phong trào bình dân học vụ số phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thứ năm, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan chức năng trong chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; rà soát chức năng, nhiệm vụ để tiếp tục sắp xếp lại, tránh chồng chéo, phân định rõ vai trò các cơ quan tham mưu, giúp việc.

05/11/2025 - 05:56