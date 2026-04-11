Hồ thủy lợi thuộc top 4 lớn nhất nước được đề xuất nâng cao trình

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, cho biết đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt phương án nâng cao năng lực điều tiết, tích trữ nước của hồ Tả Trạch trên thượng nguồn sông Hương.

Theo ông Cường, các đơn vị tư vấn đề xuất nâng cao trình của hồ Tả Trạch lên hơn 1m so với hiện tại và nghiên cứu phương án chuyển một phần lưu lượng lũ từ hồ sang các lưu vực lân cận như sông Nông, La Sơn, Phước Mỹ.

Hồ Tả Trạch sẽ được tăng khả năng tích nước, giúp cắt giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, cho biết việc tăng khả năng tích nước hồ Tả Trạch phải được xem xét một cách toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngày 10/4, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã làm việc với UBND thành phố Huế về đề xuất nâng cao trình hồ Tả Trạch và dự án hồ Ô Lâu Thượng (trên sông Ô Lâu).

Đối với phương án nâng cao năng lực điều tiết, tích trữ của hồ Tả Trạch, ông Hiệp đề nghị bám sát mục tiêu giảm lũ, đảm bảo an toàn công trình và mực nước tích trữ.

Theo ông Hiệp, điều quan trọng là cần rà soát, sửa chữa hệ thống cửa van, xây dựng tràn sự cố với vị trí hợp lý, hạn chế tối đa công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm yêu cầu an toàn, vận hành thuận lợi, góp phần giảm lũ cho sông Hương.

Huế đề nghị xây thêm hồ chứa trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Ảnh: Vi Thảo).

Về dự án hồ Ô Lâu Thượng, theo đơn vị tư vấn, công trình sẽ có 2 thành phần là xây dựng hồ chứa nước Ô Lâu Thượng và nâng cấp đập Cửa Lác. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng phòng chống lũ cho hạ lưu sông Ô Lâu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Hồ Ô Lâu Thượng được thiết kế với dung tích 78,6 triệu m3, nhằm mục tiêu cắt giảm lũ, cấp nước trực tiếp cho 760ha đất sản xuất, các khu công nghiệp và sinh hoạt chủ động dọc 2 bên sông Ô Lâu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu địa phương và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu phương án cắt giảm lũ khoảng 5% tại hồ Ô Lâu thượng, sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý II/2026.

Ông Hiệp nhấn mạnh đây là các dự án quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, hạn chế tình trạng ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế.