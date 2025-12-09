Hồ chứa dung tích 85 triệu m3 vừa khánh thành đã nứt mặt đập, thấm nước

Chiều 9/12, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo lại hiện tượng thấm và nứt tại thân đập hồ chứa nước Sông Than thuộc xã Anh Dũng (địa phận tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là tỉnh Khánh Hòa).

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty thủy lợi Ninh Thuận), trong quá trình vận hành, đơn vị ghi nhận tại hành lang thân đập bê tông của đập chính xuất hiện nhiều dòng thấm nhỏ ở các khe thi công, khớp nối bê tông và vị trí tiếp giáp giữa bê tông với ống nhựa PVC thoát nước thân đập.

Vết nứt trên mặt thân đập hồ chứa nước Sông Than được ghi nhận vào ngày 4/11 (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận).

Trong số các điểm thấm, có 5 vị trí thấm thành dòng, riêng một vị trí có dòng thấm mạnh với lưu lượng đo sơ bộ khoảng 0,3 lít/s (tương đương 25,92m3/ngày đêm), khiến hành lang thân đập luôn ẩm ướt, lượng nước thu vào hành lang lớn.

Ngoài hiện tượng thấm, ngày 4 và 5/11, đơn vị tiếp tục ghi nhận mặt đập bê tông xuất hiện các vết nứt tại một số vị trí (trong đó có vị trí tiếp giáp giữa phần đập đất và đập bê tông). Kiểm tra thực tế cho thấy có 6 vết nứt dọc mặt đập, tổng chiều dài 92,4m, bề rộng từ 5mm đến 40mm.

Vị trí thấm chảy thành dòng trong hành lang thân đập hồ chứa nước Sông Than được ghi nhận vào ngày 27/10 (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận)

Hiện những vị trí thấm, nứt mặt thân đập đã được các đơn vị liên quan khắc phục.

Hồ Sông Than được khánh thành cuối tháng 9. Công trình được khởi công năm 2018 và đã hoàn thành các hạng mục, gồm đập chính với đập đất dài hơn 1km và đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m.

Tổng mức đầu tư công trình này là hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Mặt bê tông thân đập đã được xử lý các vị trí nứt (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận).

Hồ chứa nước Sông Than có tổng dung tích 85 triệu m3. Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và nước tưới cho 4.500ha đất canh tác vùng hạ du; góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, giảm tác động của hạn hán, thiếu nước mùa khô và lũ lụt mùa mưa.