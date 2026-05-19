Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển giao Khu Liên hợp từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Bộ Quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Trung tướng Lê Văn Hướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác giúp việc để chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá toàn diện Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; Tham mưu đề xuất xây dựng đề án, tiếp nhận, tổ chức hoạt động Khu Liên hợp theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành khảo sát trên hồ sơ và thực tế, từ đó tổng hợp, báo cáo, lên phương án đề xuất, tham mưu theo phần việc được phân công.

Mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Phó Thủ tướng đánh giá sau 25 năm hoạt động, khu liên hợp đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước, song cũng phát sinh nhiều tồn đọng, khó khăn trong quản lý và vận hành.

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Hữu Nghị).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, nhưng phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Việc này cần đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm; tính toán đồng bộ với các dự án lớn như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Việc tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tổng thể, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn và trách nhiệm xử lý các tồn đọng hiện nay.

Trong thời gian chờ chuyển giao, mọi hoạt động tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để gián đoạn hay trì trệ.