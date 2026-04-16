Hình ảnh đường hầm metro dài 4km được đào thông dưới lòng đất giữa Thủ đô

Chiều 16/4, tại khu vực ga ngầm S12 (Ga Hà Nội) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, không khí thi công luôn duy trì ở cường độ cao. Công trường tổ chức làm việc liên tục 24/24 giờ, chia thành 3 ca, với hơn 100 nhân lực túc trực nhằm đảm bảo tiến độ cũng như kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình thi công.

Trước đó, máy đào hầm TBM 2 "Táo bạo" đã về đích tại ga ngầm S12 vào ngày 13/4, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài khoảng 4km của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Đây là máy TBM cuối cùng cán đích, qua đó nối thông toàn bộ hệ thống hầm ngầm đi qua các ga S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12.

Toàn cảnh 4km đường ngầm của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

TBM “Táo bạo” bắt đầu khoan từ ga S9 vào ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua các mốc quan trọng: Ga S10 vào tháng 9/2025, ga S11 vào tháng 1 vừa qua, trước khi hoàn tất hành trình tại ga Hà Nội sau hơn một năm thi công.

Máy đào hầm TBM 1 “Thần tốc” đã hoàn thành ống hầm thứ nhất vào đầu tháng 12/2025, tạo tiền đề để toàn tuyến hầm được khép kín.

Tại đầu hầm thứ hai, quá trình thi công vẫn chưa hoàn tất khi còn 7 vòng vỏ hầm cần lắp đặt để khép kín toàn tuyến.

Sau khi hoàn thành các vòng vỏ hầm còn lại, nhà thầu sẽ tiến hành các bước tiếp theo gồm tháo dỡ và di chuyển máy TBM ra khỏi vị trí thi công, sau đó tổ chức cẩu thiết bị lên khỏi lòng đất. Công đoạn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác giữa các lực lượng kỹ thuật.

Hầm thứ nhất hiện đang bước vào giai đoạn tháo dỡ máy đào TBM 1 “Thần tốc”.

Công việc được triển khai song song với việc kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật còn tồn tại, nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống trước khi bàn giao lại cho nhà thầu theo đúng kế hoạch.

Toàn bộ tuyến hầm này đã đào thông và lắp đặt vỏ hầm, với độ sâu dao động từ khoảng 18-30m so với mặt đất. Vỏ hầm dạng vạn năng, mỗi vòng gồm 6 tấm ghép, đường kính trong 5,7m, ngoài 6,3m, rộng 1,5m, dày 0,3m, mỗi đốt dài 1,5m.

Công đoạn gia cố bề mặt, đồng thời kiểm tra, xử lý chống thấm tại các khớp nối giữa các vòng vỏ hầm sau khi lắp đặt.

Đến nay, phần ngầm của dự án gồm 4km hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm đang được triển khai đồng bộ, đạt khoảng 63% tổng tiến độ, riêng gói thầu CP03 đạt 76,69%.

Trong suốt quá trình vận hành, hai máy TBM sản xuất bởi hãng Herrenknecht (CHLB Đức), có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn đã lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm, toàn bộ quá trình đào diễn ra dưới khu vực trung tâm thành phố, nơi có mật độ dân cư cao, nhiều công trình hiện hữu và di sản.

Xuyên suốt chu trình đào và lắp vỏ hầm diễn ra liên tục ngay phía sau đuôi máy, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.