Hiện trạng hầm đường bộ Đèo Ngang dài 2,9km trước ngày thông xe

Hầm Đèo Ngang trước ngày thông xe (Video: Tiến Thành).

Hầm Đèo Ngang mới, được xây dựng song song với hầm hiện hữu, xuyên qua dãy núi Hoành Sơn, phía Nam thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, phía Bắc thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Gói thầu mở rộng hầm Đèo Ngang có tổng vốn đầu tư phần xây lắp hơn 315 tỷ đồng. Đây là công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1A, được khởi công tháng 1/2025, do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với 3 nhà thầu thi công.

Hầm Đèo Ngang mới dài 2,9km, trong đó chiều dài ống hầm chính hơn 550m, phần còn lại là cầu và đường dẫn. Công trình ống hầm được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, rộng 10,5m, cao 7,5m, bố trí 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế đạt 80km/h.

Sau hơn 1 năm thi công, hầm Đèo Ngang mới cơ bản hoàn thành, hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy đã hoàn thiện. Việc mở rộng hầm đèo Ngang tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thông thương hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân, giảm ùn ứ giao thông.

Hệ thống quạt thông gió được lắp đặt trong hầm Đèo Ngang nhằm bảo đảm lưu thông không khí, giảm thiểu khói bụi và khí thải từ các phương tiện.

Hệ thống chiếu sáng hiện đại được bố trí dọc theo trần hầm, có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng theo điều kiện môi trường, bảo đảm tầm nhìn cho tài xế.

Một ống hầm rộng 5m được thiết kế thông giữa 2 hầm Đèo Ngang cũ và mới, giúp thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Công nhân thi công các hạng mục cuối thuộc phần cầu và đường dẫn vào hầm Đèo Ngang.

Cửa hầm Đèo Ngang và khu vực đồi xung quanh đường dẫn được đơn vị thi công bạt đất đá, làm taluy, rãnh thoát nước để ngăn sạt lở.

Đơn vị thi công đang thảm nhựa đoạn đường phía Nam hầm Đèo Ngang để sớm thông xe, phục vụ nhu cầu lưu thông tăng cao trên quốc lộ 1A dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2026.

Hầm Đèo Ngang cũ đưa vào sử dụng từ năm 2004, dài 495m, rộng 11,5m, cao 7,5m với 2 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m, các phương tiện chỉ có thể lưu thông với tốc độ tối đa 50km/h.

Hầm Đèo Ngang mới dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 1. Việc đưa vào khai thác song song 2 ống hầm chiều rộng nền đường 20,5m, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên quốc lộ 1A.

Vị trí hầm đường bộ Đèo Ngang (Ảnh: Google Maps).