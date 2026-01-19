Hành động đẹp của người phụ nữ thu mua ve chai

Chiều 19/1, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã hỗ trợ một phụ nữ trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, chị Trần Thị Hoa Lý (SN 1977, trú tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) đi thu mua ve chai đã nhặt được một túi xách màu đen, bên trong có giấy tờ, một lắc kim loại màu vàng và hơn 8 triệu đồng tiền mặt.

Chị Lý (bên phải) trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Linh).

Chị Lý đã đưa số tài sản trên đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, nhờ trả lại người đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Linh xác định chủ nhân chiếc túi là chị Hoàng Thị Linh (trú thôn 5, xã Vĩnh Linh) và đã thực hiện các thủ tục để người này nhận lại. Chị Linh vui mừng gửi lời cảm ơn đến chị Lý và Công an xã Vĩnh Linh.