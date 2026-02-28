Hàng trăm tiểu thương đổ về khu chợ cổ lớn bậc nhất TPHCM làm lễ cầu an

Sáng 28/2 (tức 12 tháng Giêng), đông đảo tiểu thương và người dân đã tập trung tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây) để thắp hương và dâng lễ tưởng nhớ ông Quách Đàm - người sáng lập chợ Bình Tây - nhân dịp lễ Kỳ Yên năm 2026.

Lễ Kỳ Yên là nghi thức được tổ chức hằng năm để tri ân ông Quách Đàm (còn gọi là ông Thông Hiệp, người sáng lập chợ Bình Tây). Đây không chỉ là một hoạt động mang tính tín ngưỡng mà còn là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng tiểu thương tại chợ Bình Tây và khu vực Chợ Lớn xưa.

Từ sáng sớm, khuôn viên chợ đã rộn ràng, tiểu thương cùng người dân tập trung đông đủ để tham gia các nghi thức trong lễ Kỳ Yên, bày tỏ lòng tri ân đối với người đã có công lớn trong việc hình thành và phát triển ngôi chợ.

Ông Quách Đàm được xem là người đặt nền móng cho sự hưng thịnh của chợ Bình Tây, góp phần tạo dựng diện mạo giao thương sôi động, đặc trưng của vùng Chợ Lớn suốt hơn một thế kỷ qua.

Khu vực thờ ông Quách Đàm được bày biện trang nghiêm với hoa tươi, trái cây, nhang đèn và nhiều lễ vật truyền thống, tạo nên không khí thành kính và trang trọng.

Với nhiều gia đình tiểu thương gắn bó qua nhiều thế hệ tại Chợ Bình Tây, lễ Kỳ Yên không chỉ là một nghi thức thường niên mà còn là dịp thiêng liêng để gửi gắm lòng biết ơn và sự tri ân đối với bậc tiền nhân.

"Tôi bán hàng ở chợ này hơn 50 năm rồi, từ thời cha mẹ tôi đã mưu sinh tại đây. Bao nhiêu biến động, thăng trầm cũng đã trải qua, nhưng đến ngày này, lòng tôi vẫn nguyên vẹn sự thành kính. Với chúng tôi, đây không chỉ là một buổi lễ, mà là cách để nhớ về cội nguồn và giữ gìn truyền thống của gia đình", bà Phạm Thị Nga nói.

Khép lại phần lễ được tổ chức trang nghiêm, bầu không khí tại Chợ Bình Tây chuyển sang sôi động, náo nhiệt của phần hội. Những màn múa lân sư rồng sôi động khuấy động khắp các dãy sạp, xen lẫn hoạt động phát bao lì xì, gửi gắm lời chúc một năm mới hanh thông, buôn bán phát đạt đến từng tiểu thương.

Giữa không khí rộn ràng, bà con thành tâm cầu nguyện mong việc kinh doanh thuận lợi, “mua may bán đắt”, ngôi chợ luôn bình an và ngày càng phát triển.

Gắn bó hơn nửa thế kỷ với sạp vải tại chợ Bình Tây, bà Trần Thu Hà (64 tuổi) cho biết, mỗi mùa lễ Kỳ Yên đều mang lại cho bà nhiều cảm xúc.

"Hơn 50 năm đứng bán sạp vải ở đây, tôi chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng lòng biết ơn đối với người đã khai lập, xây dựng chợ thì chưa bao giờ vơi đi", bà Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây, đơn vị trực tiếp quản lý Chợ Bình Tây cho biết, lễ cúng đầu năm là hoạt động được duy trì thường niên vào 12 tháng Giêng hằng năm, mang ý nghĩa vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống của tiểu thương, vừa thể hiện sự tri ân đối với ông Quách Đàm, người đã có công xây dựng và hình thành ngôi chợ.

Theo bà Châu, đây cũng là dịp để bà con tiểu thương chính thức khai trương sau kỳ nghỉ Tết, cùng nhau dâng mâm cơm, dâng lễ và dùng bữa trong không khí thân tình, gắn kết. Ban quản lý chợ đồng thời gửi tặng những phần lộc đầu năm nhằm động viên tinh thần, chúc bà con một năm mới kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, góp phần giữ vững hoạt động sôi động, ổn định của chợ trong năm mới.

Tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 25.000m², chợ Bình Tây được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và đến nay vẫn là một trong những ngôi chợ có quy mô lớn và lâu đời bậc nhất của TPHCM. Hơn một thế kỷ tồn tại, ngôi chợ không chỉ giữ vai trò là trung tâm giao thương quan trọng mà còn trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu của cộng đồng người Hoa tại vùng Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.