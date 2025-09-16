Hàng trăm hộ dân gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân chịu cảnh ô nhiễm

Ngày 16/9, đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết, qua các đợt tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng), người dân phản ánh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thường xuyên phát tán bụi đen, mùi khét, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Các nhà máy nhiệt điện cần rà soát, kiểm soát bụi và có phương án ngăn ô nhiễm.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Tuấn Duy).

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thông nhìn nhận, các nhà máy nhiệt điện đã góp phần giải quyết việc làm, đóng góp cho an sinh xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các nhà máy còn tồn tại vấn đề về môi trường, cần có giải pháp để khắc phục.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho hay, địa phương đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Vấn đề còn tồn tại là khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy chưa phù hợp.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất với các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu phương án di dời hơn 400 hộ dân và bố trí tái định cư vị trí phù hợp. Đồng thời, các cơ quan cần nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch đối với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Một góc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Lâm Đồng (Ảnh: Tuấn Duy).

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đạt được trong công tác bảo vệ môi trường. Mặt khác, ông đề nghị cơ quan chức năng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy; hoàn thiện kế hoạch di dời người dân để đảm bảo an toàn sức khỏe và ổn định đời sống lâu dài.

Ông Lê Quang Huy đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan giám sát chặt các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần đầu tư thêm trạm quan trắc không khí tại khu vực dân cư giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để theo dõi, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 4 nhà máy nhiệt điện đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.284MW, gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.