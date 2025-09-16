Thanh tra tỉnh gặp nhiều khó khăn, áp lực khi địa bàn quá lớn

Ngày 16/9, Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) phối hợp cùng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khiếu nại, tố cáo tăng cao

Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, cho biết, qua hơn 2 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động cơ bản thông suốt, liên tục, nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính...

Hội thảo được tổ chức tại Lâm Đồng sáng 16/9 (Ảnh: Minh Hậu).

“Việc nhìn lại chặng đường hơn 2 tháng "sắp xếp lại giang sơn" nhằm đánh giá những kết quả ban đầu. Đồng thời làm rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để hệ thống hành chính hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra Nguyễn Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Ông Đoàn Bảo Thọ, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều thuận lợi. Trong đó, các đoàn thanh tra cấp tỉnh trực tiếp làm việc với đơn vị cấp xã, rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, nắm bắt vấn đề nhanh chóng, chính xác. Điều này giúp thanh tra tỉnh trực tiếp kiểm soát, giám sát việc thực thi chính sách ở cơ sở hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác thanh tra còn gặp khó khăn. Trong đó, việc kết thúc thanh tra cấp sở, cấp huyện để tổ chức thanh tra cấp tỉnh dẫn đến khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thanh tra; thanh tra tỉnh chịu nhiều áp lực về thời gian, nhân sự, chi phí khi đảm nhận toàn bộ công việc, kiểm tra nhiều xã phường trên địa bàn…

Ông Đoàn Bảo Thọ, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, nêu ý kiến tại cuộc hội thảo (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Phước Vĩnh, Trưởng phòng pháp chế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2. Địa bàn rộng, lĩnh vực quản lý nhiều, dẫn đến số lượng công chức của sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong kiểm tra chuyên ngành.

Số lượt công dân cần tiếp, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày càng tăng. Tình trạng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường còn chậm.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiều công trình dự án trọng điểm như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dẫn đến phát sinh các xung đột lợi ích của người dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số vụ việc còn có dấu hiệu bị phần tử xấu lợi dụng, tuyên truyền, kích động, xúi giục khiếu kiện.

Cần đảm bảo hài hòa lợi ích khi thực hiện dự án

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, thời gian tới, việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành nông nghiệp, môi trường có diễn biến phức tạp, gia tăng. Khiếu kiện đông người, vượt cấp tiếp tục xảy ra, đặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là một trong những dự án trọng điểm đang được tỉnh Lâm Đồng triển khai (Ảnh: Minh Hậu).

Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu giải pháp công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trọng điểm.

Đặc biệt phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các dự án. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bổ sung nhân sự cho đơn vị pháp chế; đổi mới tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, công dân.

Để khắc phục những khó khăn, ông Đoàn Bảo Thọ, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp về nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức thanh tra.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra Nguyễn Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại cuộc hội thảo (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó chú trọng đào tạo các lĩnh vực đặc thù như quản lý tài chính, đất đai nông nghiệp, phòng chống tham nhũng. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước, giúp thanh tra tỉnh nắm bắt nhanh thông tin và chính xác.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra Nguyễn Văn Lương, cho biết, hội thảo đã làm rõ thực tiễn, ghi nhận những thuận lợi và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền 2 cấp.

Trường Cán bộ thanh tra với tư cách là đơn vị tham mưu chính sách, chiến lược, bồi dưỡng cán bộ của Thanh tra Chính phủ sẽ tổng hợp kiến nghị của các đơn vị, đề xuất cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách, pháp luật để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mà thực tế đặt ra.