Hàng loạt nhà dân bị tốc mái do dông, lốc ở Bảo Lộc

Ngày 20/8, UBND phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do dông, lốc.

Nhà một hộ dân bị tốc mái trong cơn dông, lốc (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30 cùng ngày, cơn dông kèm lốc xoáy quét qua khu vực đô thị Bảo Lộc khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái. Mưa, gió cũng làm nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ, gây cản trở giao thông. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều trụ điện của đường dây hạ thế trên một số tuyến phố bị gãy, gây mất điện cục bộ.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khi dông, lốc ngưng, cơ quan chức năng các phường ở vùng đô thị Bảo Lộc huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, các đơn vị liên quan cũng kiểm đếm thiệt hại do dông, lốc gây nên.

Trụ điện bị đổ ngã do dông, lốc ở Bảo Lộc (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 20/8, mưa lớn kèm gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ở xã Đạ Huoai, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đổ ngã ra đường.

Trong đó, một cây cổ thụ bên quốc lộ 20 ở khu vực Đèo Chuối (xã Đạ Huoai) đổ xuống đường, đè trúng ô tô tải. Giao thông qua khu vực vì thế bị gián đoạn nhiều giờ.

Trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, cơ quan chức năng ghi nhận cây thông hàng chục năm tuổi đổ ngã chắn ngang đèo Prenn và cây xanh đổ chắn ngang phố Hồ Tùng Mậu.

Được biết, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại nào về người trong các vụ cây xanh đổ ngã, gió tốc mái nhà ở Lâm Đồng.