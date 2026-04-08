Lốc xoáy tốc mái nhiều nhà dân ở Lâm Đồng

Ngày 8/4, tại các phường vùng đô thị Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Lốc xoáy xảy ra vào chiều cùng ngày, kéo dài nhiều giờ đã tốc mái tôn nhiều nhà dân ở phường 1 Bảo Lộc và phường 2 Bảo Lộc. Trong đó, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều vật dụng bị hư hỏng, 4 căn khác bị tốc mái một phần.

Nhà của một hộ dân bị tốc mái (Ảnh: Khánh Hồng).

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhiều nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân bị đổ sập.

Gió mạnh cũng khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ và khu vực trung tâm phường 1 Bảo Lộc bị bật gốc, gãy đổ. Trong đó nhiều cây đổ ngã, chắn ngang mặt đường, gây cản trở giao thông.

Sau khi xảy ra mưa, lốc xoáy, cơ quan chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, gia cố nhà cửa.