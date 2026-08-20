Bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng sạt lở ở Lâm Đồng

Ngày 20/8, liên quan đến tình trạng sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra thực tế và yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng cắm bảng cảnh báo sạt lở tại khu tái định cư Đưng K'Nớ 5 (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Đặng Hồng Sỹ giao Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất phương án xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND xã Đam Rông 4 thực hiện các giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khu dân cư Đưng K’Nớ 5 có diện tích quy hoạch hơn 15,4 ha, gồm 113 lô đất. Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 59,7 tỷ đồng.

Tình trạng sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 diễn ra từ tháng 7/2025 (Ảnh: Minh Hậu).

Từ tháng 7/2025, tại khu tái định cư xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở và công trình phụ của một số hộ dân. Ở các taluy âm, dương trong khu vực xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở.

Trước thực trạng trên, chính quyền xã Đam Rông 4 đã kiến nghị tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí để xử lý tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.