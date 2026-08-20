Nhiều cây xanh ở Lâm Đồng bị gió quật, đổ xuống đường

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ cây xanh đổ, đè trúng ô tô tải trên quốc lộ 20.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ ở Đạ Huoai (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Đạ Huoai xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh. Thời điểm này, cây xanh bên quốc lộ 20 bất ngờ bị bật gốc, đổ đè trúng ô tô tải đang lưu thông.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Huoai phối hợp cùng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, xử lý hậu quả. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cắt cây, giải phóng hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Cây ngã đổ chắn ngang đường ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: An Sinh).

Trong khi đó, do mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bị bật gốc, đổ gãy. Cơ quan chức năng ghi nhận cây thông hàng chục năm tuổi gãy đổ, chắn ngang đèo Prenn và một cây xanh khác đổ ngã ra đường Hồ Tùng Mậu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, xử lý các vụ cây xanh đổ ngã.

Các vụ cây xanh đổ ngã do mưa lớn may mắn không gây thiệt hại về người.