Cấm xe qua đèo Bảo Lộc nhiều khung giờ để sửa chữa điểm sạt lở

Ngày 19/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua các điểm thi công sửa chữa điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, thuộc tuyến quốc lộ 20.

Một đoạn đèo Bảo Lộc nhìn từ trên cao (Ảnh: Văn Minh).

Theo đó, đơn vị thi công thực hiện xử lý các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc Km103+100, Km104+063 - Km104+163, Km 105+710 - Km105+790 nên để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua các điểm này theo đợt, mỗi đợt không quá 15 phút. Việc cấm các phương tiện qua khu vực công trình được bắt đầu từ ngày 20/5 đến ngày 25/5.

Theo Sở Xây dựng, cơ quan chức năng dự kiến cấm đường theo mốc thời gian 6h-6h15; 6h30-6h45; 7h-7h15; 9h-9h15; 9h30-9h45; 12h-12h15; 12h30-12h45. Các mốc thời gian này có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình lưu lượng phương tiện thực tế, điều kiện hiện trường và yêu cầu tổ chức thi công tại từng thời điểm, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cơ quan chức năng xử lý tảng đá trên đèo Bảo Lộc để đảm bảo an toàn hồi tháng 3 vừa qua (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngoài các khung thời gian cấm đường nêu trên, nhà thầu sẽ tổ chức thi công một làn đường từ 21h ngày trước đến 14h ngày hôm sau, cho phép các phương tiện lưu thông ở làn đường còn lại. Từ 14h đến 21h hàng ngày, các phương tiện được lưu thông bình thường trên cả 2 làn đường.

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20, nằm trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng. Đèo này dài gần 10km với nhiều khúc cua quanh co, là tuyến giao thông quan trọng nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ.