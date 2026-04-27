Hai xe máy đối đầu lúc rạng sáng, 3 người tử vong

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 26/4, anh S.T. (SN 2005, trú tại xã Chư Păh, Gia Lai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 81X1-120.xx, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ phường Pleiku đi xã Chư Păh.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong (Ảnh: Trần Hiền).

Khi đến km1592+650 (phường Thống Nhất, Gia Lai), xe do anh T. điều khiển va chạm với một xe máy biển kiểm soát 36F7-10.xx lưu thông theo hướng ngược lại (chưa xác định người điều khiển). Trên xe có B. (SN 2012) và D. (SN 2006), cùng trú tại làng Nhiêng, xã Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.