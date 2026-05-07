Hai vợ chồng mất tích ở TPHCM: Tìm thấy thi thể người vợ

Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở TPHCM, ngày 7/5, lực lượng chức năng xã Xuyên Mộc đã tìm thấy thi thể người vợ.

Chiếc xe máy vợ chồng ông Phong sử dụng được tìm thấy trong rừng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, thi thể bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi) được tìm thấy trong khu rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Trước đó, tối 6/5, Công an xã Xuyên Mộc cũng tìm thấy ông Lê Hồng Phong (70 tuổi, chồng bà Lùng) trong khu rừng này và đưa ra ngoài an toàn. Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân

Như Dân trí đã thông tin, chiều 6/5, ông Lê Hồ Vân đến Công an xã Xuyên Mộc trình báo về việc cha mẹ của ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hải) mất tích từ 5h ngày 1/5.

Chiếc xe máy mà hai vợ chồng ông Phong sử dụng được tìm thấy tại khu rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.