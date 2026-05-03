Hai tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu ở Khánh Hòa

Ngày 3/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 2/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy tàu cá tại khu vực cảng.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tàu cá mang số hiệu NT-02034 (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Ngay sau đó, đơn vị này đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn chở nước cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng tổ chức chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã lan rộng, bao trùm 2 tàu cá mang số hiệu NT-02172 (do ông L.V.M. làm chủ) và NT-02034 (do ông N.Đ., cùng trú tại xã Vĩnh Hải làm chủ). Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 tàu này neo đậu cách bờ hơn 150m.

Nhiều tài sản trên tàu cá bị thiêu rụi (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phối hợp với các ngư dân địa phương tiếp cận hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều tài sản trên tàu bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.