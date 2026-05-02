Cháy lớn lan sang 5 gian hàng ở Hải Phòng

Khoảng 10h ngày 2/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực ngã ba Đình Ngọ, phường An Phong (Hải Phòng). Ngọn lửa bùng phát từ nhà dân rồi nhanh chóng lan sang nhiều cửa hàng, gian hàng lân cận, tạo cột khói cao hàng trăm mét.

Nhận tin báo lúc 10h12 từ Công an phường An Phong, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy khi ngọn lửa được khống chế (Ảnh: Công an cung cấp).

Do khu vực cháy có nhiều công trình liền kề, nguy cơ cháy lan cao, lực lượng chữa cháy phối hợp với đội PCCC chuyên ngành của Khu công nghiệp An Dương và Khu công nghiệp Tràng Duệ triển khai phương án vây hãm ngọn lửa.

Sau khoảng 30 phút tổ chức chữa cháy, các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước làm mát hiện trường để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Ông Lâm Văn Đạt, Chủ tịch UBND phường An Phong, cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thống kê ban đầu xác định lửa đã lan sang 5 gian hàng, cửa hàng liền kề, gây thiệt hại về tài sản.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.