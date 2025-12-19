Hai sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

Chiều 19/12, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các ông: Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Chúc mừng hai sĩ quan Quân đội nhân dân vừa được thăng quân hàm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đồng thời cũng là niềm vui, là vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương hai sĩ quan.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm cho Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh (Ảnh: TTXVN).

Theo Chủ tịch nước, hai tướng quân đội đều là những cán bộ ưu tú, được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị công tác và luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực thời gian tới diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị hai sĩ quan vừa được thăng quân hàm luôn học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm Tướng, và là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cấp cao về quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thay mặt hai sĩ quan vừa được thăng quân hàm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng khẳng định sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, ông nhấn mạnh mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.