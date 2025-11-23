Hải Phòng chi viện Đắk Lắk 40 tỷ đồng, đưa bác sĩ vào hỗ trợ người dân

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ, Đảng ủy UBND Hải Phòng đã đề xuất phương án chi viện Đắk Lắk theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Hình ảnh nước ngập tại nhiều nơi ở Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Thành phố dự kiến triển khai hai đợt hỗ trợ. Đợt 1, UBND thành phố thành lập Đoàn công tác do lãnh đạo UBND làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự. Đoàn sẽ trực tiếp thăm, động viên và hỗ trợ người dân Đắk Lắk từ ngày 22 đến 24/11.

Hải Phòng dự kiến bố trí 40 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống thiên tai. Thành phố cũng hỗ trợ thuốc và vật tư y tế theo danh mục thống nhất giữa Sở Y tế hai địa phương.

Đợt 2, trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn công tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ phát động ủng hộ đồng bào Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các Sở Tài chính, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự phối hợp với tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án hỗ trợ về nhân lực, vật lực và triển khai theo quy định.

Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 26/11.