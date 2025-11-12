Thuế Hải Phòng ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 12/11, Thuế TP Hải Phòng ký thỏa thuận với các doanh nghiệp công nghệ nhằm hỗ trợ hơn 70.000 hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai từ đầu năm 2026.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Thuế TP Hải Phòng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc triển khai Quyết định 3389 của Bộ Tài chính về xóa bỏ cơ chế thuế khoán, thúc đẩy minh bạch và chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Thuế thành phố Hải Phòng ký kết hợp tác cùng các nhà giải pháp (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hiện Thuế TP Hải Phòng quản lý hơn 73.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 69.800 hộ vẫn nộp thuế khoán. Việc ký kết hợp tác thể hiện quyết tâm chính trị của ngành thuế Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo kê khai từ ngày 1/1/2026.

Theo lãnh đạo Thuế Hải Phòng, chương trình triển khai theo tinh thần Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, với mục tiêu xóa bỏ cơ chế thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường minh bạch trong quản lý thuế.

Các doanh nghiệp công nghệ cam kết cung cấp phần mềm miễn phí, cử đội ngũ hỗ trợ trực tiếp tới từng hộ để hướng dẫn kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời đưa ra nhiều gói ưu đãi trong giai đoạn đầu.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP Hải Phòng - cho biết, từ tháng 7, đơn vị đã tiến hành làm sạch dữ liệu hộ kinh doanh. Đến nay, hơn 92% hộ đã phản hồi thông tin, tạo nền tảng quản lý minh bạch và hỗ trợ hiệu quả. “Khi dữ liệu được làm sạch, cơ quan thuế có thể giám sát và phục vụ tốt hơn, hướng tới môi trường thuế công bằng, bền vững”, ông nói.

Thuế Hải Phòng cũng triển khai hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thuế, giúp người nộp thuế tự điều chỉnh trước khi bị xử lý. “Chúng tôi mong không ai vi phạm, mà mọi người đều chủ động tuân thủ tự nguyện”, ông Trường chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - cho rằng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước tiến lớn, giúp hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, giảm rủi ro và nâng cao uy tín.

Theo bà Cúc, trong mô hình thuế khoán, nhiều hộ dù thua lỗ vẫn phải nộp thuế theo tỷ lệ cố định. “Khi chuyển sang kê khai, doanh thu thực đến đâu, nộp thuế đến đó. Đó là cách làm công bằng, minh bạch và bền vững”, bà nói.

Bà Nguyễn Thị Cúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Việc kê khai thuế, lập sổ sách kế toán giúp hộ kinh doanh dễ quản trị tài chính, tiếp cận vốn ngân hàng, đồng thời thuận lợi trong việc kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế. “Khi có hóa đơn, chứng từ, người mua hàng cũng tin tưởng hơn, hộ kinh doanh dễ mở rộng quy mô, thậm chí phát triển thành doanh nghiệp”, bà nói thêm.

Bà Cúc nhấn mạnh, nộp thuế đầy đủ không chỉ là nghĩa vụ mà còn thể hiện nhân cách, đạo đức nghề nghiệp. “Nhiều người làm từ thiện, nhưng nếu đó là đồng tiền trốn thuế thì liệu có được không? Chúng ta phải làm giàu hợp pháp, làm giàu minh bạch để tự tôn vinh mình và góp phần xây dựng đất nước”, bà nói.

Theo bà, hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu hình sự, còn nợ thuế cá nhân từ 50 triệu đồng đã bị cấm xuất cảnh. Vì vậy, minh bạch thuế là cách tốt nhất để hộ kinh doanh yên tâm phát triển lâu dài.

Từ thực tế ngành thuế, bà Cúc dẫn chứng, tại Hải Phòng nhiều hộ kinh doanh dịch vụ, ẩm thực trước đây nộp thuế khoán 4,5% doanh thu, dù lỗ vẫn phải nộp. Khi chuyển sang kê khai, các khoản đầu tư, chi phí xây dựng thương hiệu hay nghiên cứu phát triển đều được hạch toán, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm và được hưởng ưu đãi chính đáng.

“Chúng ta chuyển từ thuế khoán sang kê khai đã tốt, nhưng nếu hộ đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp thì càng tốt hơn. Doanh nghiệp mới sẽ được miễn thuế 3 năm đầu và hưởng nhiều ưu đãi khác”, bà nói.

Tại buổi lễ, đại diện các nhà cung cấp giải pháp khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh. Các phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử và quản lý bán hàng sẽ được tích hợp để việc kê khai trở nên đơn giản, thuận tiện.