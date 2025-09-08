Hai mẹ con bị ong vò vẽ đốt, một người tử vong

Ngày 8/9, theo thông tin từ UBND xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con bị ong vò vẽ đốt khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 16h30 ngày 6/9, chị D.T.Q. (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm) cùng con trai 3 tuổi mang cơm cho chồng đang đi làm.

Trên đường trở về nhà, 2 mẹ con chị Q. không may bị ong vò vẽ đốt nhiều vết. Phát hiện vụ việc, người dân đưa cả 2 người đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đến khoảng 22h cùng ngày, chị Q. tử vong tại bệnh viện. Còn con trai đang được điều trị.

“Gia đình chị Q. thuộc diện khó khăn, xã đã lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình”, theo lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm.