Hai cha con bị lật ghe, cháu bé 13 tuổi tử vong

Ngày 24/1, đại diện lãnh đạo xã Nam Giang, Đà Nẵng cho biết khoảng 8h cùng ngày, cháu C.T.T. (13 tuổi) cùng cha là ông C.K. (35 tuổi, trú thôn Pring) chèo ghe đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Đắk Ring, thuộc xã Nam Giang.

Trong lúc di chuyển, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cháu T. mất tích, còn ông K. bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 4/1, chiếc ghe chở 7 người di chuyển qua sông đi làm rẫy ở xã Nam Trà My, Đà Nẵng, bất ngờ bị lật khiến cả nhóm rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ lật ghe ở xã Nam Trà My, Đà Nẵng vào ngày 4/1 (Ảnh: Bình An).

Trong đó 6 người may mắn bơi được vào bờ, riêng anh H.V.Đ. (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My) bị mất tích. Đến khoảng 9h50 cùng ngày, thi thể anh Đ. được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ lật ghe không xa.