Sinh viên "phượt" xe máy về quê, cha mẹ ở nhà... như ngồi trên lửa

Những ngày giáp Tết, khi vé xe khách và tàu hỏa liên tục “cháy chỗ”, giá tăng theo từng ngày, nhiều sinh viên lựa chọn tự chạy xe máy về quê. Không phải để thử thách bản thân hay khoe khoang hành trình, mà đơn giản là để chủ động thời gian, được về nhà đúng lúc và phù hợp với khả năng tài chính.

Giữa dòng xe xuôi ngược những ngày cuối năm, hình ảnh sinh viên đeo balo gọn nhẹ, rong ruổi hàng trăm cây số trên xe máy về quê ăn Tết đã trở nên quen thuộc trên nhiều tuyến quốc lộ.

“Chủ động hành trình trở về”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Thị Tường Vy (SN 2006), sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết đã ba lần tự chạy xe máy về Đồng Tháp vào các dịp lễ, Tết.

Quãng đường hơn 180km không quá dài, nhưng đủ để khiến gia đình lo lắng, nhất là khi Vy đi một mình.

“Tôi chọn xe máy vì muốn chủ động hơn về thời gian. Nếu đi xe khách thì phải phụ thuộc vào lịch trình cố định, mất thêm thời gian di chuyển ra bến xe, mà vào dịp lễ, Tết thì rất khó đặt vé”, Vy chia sẻ.

Với Vy, việc quyết định về quê đôi khi chỉ cần chuẩn bị trước khoảng nửa buổi, sắp xếp hành lý gọn nhẹ rồi lên đường.

"Khi đã có ý định về là tôi đi ngay”, Vy nói.

Đi xe máy đường dài cũng đồng nghĩa với mệt mỏi và rủi ro, nhưng với Vy, đó là phần tất yếu của trải nghiệm (Ảnh: NVCC).

Chi phí cho mỗi chuyến đi của Vy vào khoảng hơn 100.000 đồng tiền xăng. So với xe khách, mức chi này không rẻ hơn quá nhiều, nhưng nữ sinh nhận lại là những trải nghiệm khó có được nếu di chuyển bằng các phương tiện khác.

“Tôi được ngắm cảnh ven đường, cảm nhận nhịp sống rộn ràng của những người chuẩn bị về quê và gặp gỡ nhiều câu chuyện bất ngờ trên suốt quãng đường”, Vy chia sẻ.

Dù đã quen đường, hành trình trở về quê bằng xe máy vẫn không tránh khỏi những nỗi lo nhất định. Được biết, lựa chọn này từng vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Vy kể trong lần đầu xin tự chạy xe về quê, ba mẹ cô lo lắng và không đồng ý. Tuy nhiên, sau khi Vy nhiều lần di chuyển an toàn, đồng thời chủ động chọn khung giờ hợp lý, chủ yếu là ban ngày, gia đình cũng dần yên tâm hơn.

Cần thận chưa bao giờ thừa

Cùng quê Đồng Tháp, Lê Thị Xuân Nhi (SN 2006), sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM cũng chọn xe máy làm phương tiện về nhà ăn Tết. Theo Nhi, chi phí là một trong những lý do quan trọng.

“Đi xe máy tốn chủ yếu tiền xăng, rẻ hơn khá nhiều so với các phương tiện khác. Tôi có thể dừng nghỉ khi mệt, không bị gò bó về thời gian”, Nhi cho biết.

Quãng đường hơn 180km từ TPHCM về Đồng Tháp được Nhi tính toán kỹ lưỡng, chia thời gian hợp lý với những điểm dừng nghỉ ngắn để đảm bảo sức khỏe.

Hành trang gọn nhẹ, chỉ gồm quần áo cần thiết, áo mưa, giấy tờ và chút đồ ăn dọc đường, đủ cho một chuyến đi an toàn, không dư thừa.

Quãng đường 180km thường được hoàn thành trong khoảng 4-5 tiếng nếu không nghỉ giữa chặng (Ảnh: NVCC).

Điều khiến Nhi lo lắng nhất không phải quãng đường dài, mà là những yếu tố khó lường như thời tiết xấu hay sự cố xe cộ giữa đoạn đường vắng. Chính vì vậy, cô luôn kiểm tra xe kỹ trước khi xuất phát, giữ liên lạc thường xuyên với gia đình và tuyệt đối không chạy quá sức.

“Cảm giác ê ẩm khi ngồi xe nhiều giờ liền khiến chuyến đi không hề “dễ chịu”, song lại giúp tôi rèn tính kiên nhẫn và sự chủ động. Với tôi, đáng nhớ nhất vẫn là lúc về tới nhà, thấy gia đình chờ sẵn là tự nhiên hết mệt”, Nhi chia sẻ.

Qua những chuyến đi, nữ sinh sinh năm 2006 rút ra những kinh nghiệm cần thiết: không chạy xe quá sức, kiểm tra phương tiện kỹ trước khi đi, ưu tiên an toàn hơn tốc độ và hạn chế di chuyển ban đêm. Khi cần dừng ăn uống, nên chọn những quán đông người dân địa phương để đảm bảo an toàn.

Chị Đinh Hà Tiên (quê ở Lâm Đồng), có con gái đang học đại học năm 3 ở TPHCM. Dù mỗi năm con đều sẽ chạy xe máy về quê đón Tết nhưng năm nào chị cũng hồi hộp đến mất ăn mất ngủ.

"Tôi nghĩ cha mẹ nào cũng như tôi, khi con về đến nhà an toàn mới bớt "hú hồn hú vía". Dù dặn con rất kỹ về việc đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển nhưng cảm giác lúc nào cũng phập phồng mỗi khi con về quê dịp Tết. Cầu mong các bạn sinh viên phượt về quê thật bình an để đón Tết đầm ấm", chị Tiên nói thêm.

