Nghẹn ngào chuyến xe về quê ăn Tết của nữ lao động nghèo mong ngày đoàn tụ

Tấm vé “đi để trở về”

Trong căn phòng trọ nhỏ tại TPHCM, tối 10/2, bà Phạm Thị Thùy (58 tuổi, quê Gia Lai) trằn trọc vì quá háo hức. Chiếc túi xách cũ được bà sắp sẵn từ sớm, vài bộ quần áo gọn gàng đặt ngay ngắn trên mép giường.

Hơn 4 năm, bà mới lại được về quê đón Tết. Đối với bà, đó là điều tưởng chừng xa xỉ với một người mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai giữa phố thị.

Nghĩ đến sáng hôm sau mình và cháu ngoại, cùng hàng nghìn lao động được tặng vé ô tô khứ hồi về quê, bà vừa háo hức, vừa bồi hồi đến nghẹn lòng.

“Cả đêm tôi cứ trằn trọc. Vui quá mà không tin nổi là mình sắp được về nhà”, bà Thùy cười, đôi mắt hoe đỏ.

Với bà, tấm vé xe không chỉ là hành trình hơn nghìn cây số, mà còn là con đường đưa bà trở lại với mái nhà cũ, với bàn thờ tổ tiên, với những người thân đã lâu chưa được gặp mặt trọn vẹn trong những ngày Tết.

Hơn 30 năm trước, bà rời Gia Lai vào TPHCM, bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng chiếc xe đẩy và những bao ve chai lặng lẽ giữa dòng người.

Từ khi còn trẻ đến nay, bà vẫn gắn bó với công việc nhặt bìa carton, chai nhựa, lon nhôm, rong ruổi từ sáng sớm đến tối mịt.

Có ngày khá, bà kiếm được 300.000-400.000 đồng, nhưng cũng có hôm chỉ kiếm được 150.000-200.000 đồng, gói ghém trang trải tiền trọ 1,5 triệu đồng mỗi tháng và chi phí sinh hoạt tối thiểu cho hai mẹ con.

Suốt 4 năm qua, bà chưa từng về quê đón Tết. Không phải vì không nhớ nhà, mà vì bà không dám nghĩ tới.

“Vé xe, vé máy bay tăng cao vào dịp cuối năm, mỗi lượt cũng có giá từ 1-2 triệu đồng. Đây là khoản tiền có khi tôi phải làm việc cả tháng mới kiếm được”, bà Thùy nghẹn giọng.

Những năm không về quê đón Tết, hai mẹ con bà Thùy lại quây quần trong căn phòng trọ chật hẹp, tự nấu ăn, động viên nhau.

“Buồn thì cũng buồn chứ, nhớ quê lắm, nhớ cảnh sum họp, cúng kiếng ông bà. Nhưng hoàn cảnh khó khăn thì phải chấp nhận thôi”, bà nói, giọng chùng xuống.

Hiện bà sống cùng con gái út, đang là sinh viên năm nhất. Hai người con lớn đã lập gia đình, sinh sống ở quê. Mới đây, con gái lớn của bà gửi cháu ngoại ra thành phố nhờ bà trông giúp, cô con gái út thu xếp về quê chuẩn bị đón Tết trước mẹ, hiện bà Thùy ở lại thành phố để trông cháu ngoại.

Ở Gia Lai, chồng bà làm ruộng và chăm sóc mẹ già đã lớn tuổi nên không thể lên TPHCM phụ giúp.

“Sức khỏe tôi giờ cũng yếu, đau xương khớp, nhưng còn làm được ngày nào thì còn ráng. Giờ tôi chỉ mong lo cho con út học xong đại học. Khi cháu ra trường rồi, tôi về quê làm ruộng hay nuôi gà vịt, đủ sống qua ngày là mừng.

Con dù ngại ngùng nhưng lúc nào cũng động viên mẹ. Nghe vậy là tôi có thêm sức, không dám than thở gì nữa”, bà cười hiền.

Sáng 11/2, trong buổi lễ tiễn các lao động xa quê về nhà đón Tết do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, bà Thùy cầm tấm vé trên tay, lặng người vài giây rồi bật cười, vừa mừng vừa xúc động.

Với bà, món quà ấy không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mà còn mang lại cảm giác được sẻ chia giữa dòng đời mưu sinh lặng lẽ. Hơn hết, đó là cơ hội để bà trở về quê nhà Gia Lai, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, thăm chồng và hai mẹ già, sống trọn vẹn những ngày Tết sau nhiều năm xa xứ.

Cùng là một trong hàng nghìn lao động được tặng vé xe về quê đón Tết, ông Nguyễn Văn Huệ (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) kể buổi tối trước hôm về quê, ông không khỏi nôn nao. Hai năm rồi, gia đình ông mới có dịp về quê đón Tết.

Ông Huệ vào TPHCM làm việc đã hơn 30 năm, hiện làm nghề bảo vệ với mức lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Vợ ông bán hàng rong, thu nhập bấp bênh theo ngày. Dù vất vả, hai vợ chồng vẫn cố gắng gượng, quyết tâm nuôi con học hết đại học.

Không những vậy, cả hai còn chắt chiu từng đồng, gửi về quê phụ giúp ba mẹ già. Suốt 2 năm qua, gia đình ông không thể về quê ăn Tết vì chi phí đi lại tăng cao và áp lực sinh hoạt nơi thành phố.

Những ngày cuối năm, thay vì chuẩn bị hành lý về quê, họ lại tranh thủ làm thêm, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Đối với gia đình ông, cái Tết đoàn tụ bên người thân ở quê nhà luôn là điều xa xỉ.

Ngày hay tin được tặng vé về quê đón Tết, gia đình ông vỡ òa, lập tức gọi điện báo tin. Ở đầu dây bên kia, người thân ở quê không giấu được xúc động, mong chờ đến thời khắc được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Trước giờ khởi hành, ông Huệ không ngừng hồi tưởng về Tết quê. Ông kể ngày Tết của gia đình ông thường là những ngày dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn mâm cúng, rồi đi thăm họ hàng.

“Năm nay được về chúng tôi cũng không làm gì đặc biệt, chỉ cần được sum họp là vui rồi. Gia đình cũng chỉ mong chúng tôi về, không cần quà cáp gì cả”, ông nói.

Niềm vui bình dị ngày Tết đoàn viên

Sáng 11/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức lễ tiễn hàng nghìn sinh viên, công nhân trong chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 lên chuyến xe về quê ăn Tết.

Phát biểu tại lễ tiễn, ông Nguyễn Minh Triết (Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam) nhận định năm 2025 là một năm đặc biệt về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, nhưng cũng là năm người dân không may phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt.

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

"Những tấm vé không chỉ lan toả sự yêu thương, sẻ chia mà còn là sự gắn kết, bồi đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, học tập tốt hơn, lao động hiệu quả hơn góp phần xây dựng đất nước, quê hương trong kỷ nguyên vươn mình”, ông Nguyễn Minh Triết nói.

Trước đó, trong thời gian ngắn phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 7.000 đơn đăng ký. Chương trình ưu tiên trao 4.230 vé ô tô miễn phí cho người có giấy xác nhận thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người trên 3 năm chưa về quê đón Tết; các trường hợp đặc biệt khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, bão lũ.

Đối tượng thụ hưởng là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại TPHCM và Đồng Nai, có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Theo kế hoạch, 4.230 vé được bố trí trên 94 chuyến xe, khởi hành từ ngày 5/2 đến 11/2 (tức từ ngày 18 đến 24 tháng Chạp), xuất phát từ TPHCM và Đồng Nai, đưa người dân về các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.