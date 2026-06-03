Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6

Chiều 3/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 7/6 đến 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ đại hội, Công an Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30; từ 16h đến 18h các ngày 7/6 và 8/6.

CSGT phân luồng giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, cảnh sát tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

Hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Trong thời gian nêu trên, Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi người dân gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.