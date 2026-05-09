Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày 11-13/5

Chiều 9/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Lực lượng chức năng sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội trong 3 ngày (Ảnh minh hoạ: Trần Thanh).

Về thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Từ 12h đến 14h, từ 16h đến 17h30 ngày 11/5;

Từ 6h30 đến 8h30, từ 12h30 đến 14h30, từ 16h đến 17h30 các ngày 12/5 và 13/5.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Trong thời gian trên, cảnh sát sẽ tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh..) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La.. và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.