Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đường, phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu tuyên truyền, tạo nên không khí hân hoan, trang trọng hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội đã khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ các tuyến phố trung tâm của Thủ đô, khu dân cư đến trụ sở cơ quan, trường học đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích và các khẩu hiệu tuyên truyền cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Công tác trang trí được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo tươi mới, trang nghiêm nhưng gần gũi, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tin hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cờ, hoa trang trí rực rỡ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Các pano khổ lớn nổi bật với chủ đề “đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết, thành công - thành công - đại thành công”; “đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, kết hợp hình ảnh cờ đỏ sao vàng, biểu trưng Đại hội và những gam màu tươi sáng, làm nổi bật khí thế vui tươi, phấn khởi trước ngày diễn ra sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Màn hình LED ở khu vực hồ Gươm với những tranh cổ động tuyên truyền, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thể hiện sự quan tâm và đồng lòng của người dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước ngày diễn ra Đại hội nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan với các khẩu hiệu cổ động về tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Trong ảnh là pano cỡ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031" được đặt phía trước UBND TP Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Cờ Tổ quốc được treo đồng loạt, tạo nên khung cảnh rực rỡ trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tin của Nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

Với chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội.

Tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI có hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, 2 đại biểu trẻ nhất năm nay 23 tuổi, đều là người dân tộc. Đó là bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên và bà Y Nhi, cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, năm nay 97 tuổi.