Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà gia đình chính sách Ninh Bình

Ngày 27/4, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886-1/5/2026).

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng), với tổng trị giá 500 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các món quà được trao tận tay đến các đối tượng, gia đình chính sách thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là những người có công, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tại những nơi đến thăm, bà Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được nhận món quà ý nghĩa (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Gặp gỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà Hoài mong muốn, các mẹ, các anh hùng luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe; tiếp tục phát huy vai trò, xứng danh Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu, động viên con cháu nỗ lực, cố gắng góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, chung sức vì sự phát triển của tỉnh Ninh Bình và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng và các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung, tiếp nối và phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.