Những điểm đáng chú ý của Đại hội MTTQ Việt Nam khóa mới

Với chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội.

Tăng cường sự tham gia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 người, gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Cơ cấu đại biểu dự Đại hội cho thấy có 2 nữ đại biểu trẻ nhất cùng sinh năm 2003, năm nay 23 tuổi. Đó là bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên và bà Y Nhi, cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Quang Vinh).

Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, năm nay 97 tuổi.

Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng nâng cao chất lượng đại diện, bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và hài hòa giữa các thành phần, giai tầng xã hội.

Việc kiện toàn cơ cấu Ủy ban Trung ương khóa mới thể hiện rõ yêu cầu mở rộng khối đoàn kết, tăng cường sự tham gia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư cũng như đại diện các lĩnh vực mới của đời sống xã hội.

Điểm đáng chú ý tại Đại hội XI là tư duy đổi mới mạnh mẽ theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. Nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở... cũng được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Một điểm đáng chú ý của Đại hội lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Lần đầu tiên, ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) sẽ hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Cùng với đó, không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp.

Những nội dung quan trọng trong chương trình Đại hội

Theo chương trình làm việc, sáng 11/5, các đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại phiên trù bị diễn ra cùng ngày, đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Pano, áp phích chào mừng Đại hội (Ảnh: BTC).

Các đại biểu cũng nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Sau đó, các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của Đại hội (dự kiến tại 5 trung tâm thảo luận).

Ngày 12/5, Đại hội tiến hành phiên trọng thể, trong đó các đại biểu sẽ nghe diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/5, Đại hội tiến hành phiên bế mạc với các nội dung gồm: Báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Đại hội; Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI.

Cùng với đó, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội...