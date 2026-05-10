MTTQ Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Từ 11 đến 13/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội.

Cùng với những điểm mới về công tác tổ chức và nhân sự, nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này cũng có nhiều điểm đột phá.

Tiêu đề của Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Theo báo cáo kết quả triển khai 6 chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, trong giai đoạn 2024-2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Không khí chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Quang Vinh).

Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

MTTQ Việt Nam cũng chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

MTTQ Việt Nam được đánh giá là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ có bước tiến mới về chất lượng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã quyết liệt, linh hoạt trong tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, tổ chức và bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả của bộ; chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị hệ thống, tạo tiền đề vững chắc cho việc thích ứng, hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2026-2031 trình Đại hội MTTQ Việt Nam sắp tới cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Trong đó, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 chương trình, kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động trước, đồng thời bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam”.

Việc xây dựng Chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ hai, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.