Điểm đặc biệt trong cơ cấu nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Đây là một trong những điểm đột phá đáng chú ý liên quan công tác nhân sự sẽ được quyết định tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ 11 đến 13/5 tới.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Tăng lượng người ngoài Đảng, bổ sung chuyên gia trong các lĩnh vực

Liên quan điểm mới về cơ cấu nhân sự, bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh nhân sự tham gia Ủy ban khóa mới thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết, có tư duy đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện.

Đề án nhân sự dự kiến tăng thêm 15 người là chuyên gia trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng thêm số lượng các thành phần kinh tế tham gia Ủy ban khóa mới; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng đạt khoảng 50,6% (so với khóa X là 50,1%); tăng tỷ lệ các thành viên có trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 người, gồm 72 người thuộc Đoàn Chủ tịch. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới có 12 người, 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhận định dù số lượng Ủy viên Ủy ban khóa XI không tăng so với khóa trước, nhưng cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể.

Điểm mới cốt lõi, theo bà Nga, nằm ở việc gia tăng mạnh mẽ số lượng các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế. Cụ thể, số lượng nhân sĩ, trí thức và chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, luật pháp, giáo dục, y tế... dự kiến sẽ tăng thêm 21 người.

Đặc biệt, lần đầu tiên MTTQ Việt Nam chú trọng mở rộng sự hiện diện của các đại diện từ các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tại các địa bàn trọng điểm.

Bà Nga nhấn mạnh sự điều chỉnh này không chỉ nhằm nâng cao những đóng góp quan trọng trong công tác giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ xa, mà còn giúp Mặt trận nắm bắt sát thực tế vận động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban dự kiến đạt trên 50% - một minh chứng cho thấy Mặt trận luôn là "mái nhà chung" rộng mở của mọi tầng lớp nhân dân.

Bổ sung chương trình về phát triển khoa học công nghệ

Tiêu đề của Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới quan trọng.

Theo đó, các chỉ tiêu được đề ra cụ thể cho nhiệm kỳ mới, được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao hơn và có thể đo lường được hiệu quả thực hiện.

Báo cáo chính trị lần này, theo ông Minh, đặt ra trong bối cảnh rất đặc biệt, kế thừa những điểm ưu việt nhưng có 3 nội dung trọng tâm gồm: Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng vào báo cáo chính trị; Thể hiện vai trò, vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội đoàn; Bám sát các mục tiêu cụ thể.

Dự thảo cũng xây dựng các nhóm giải pháp vừa mang tính bao quát hết các yêu cầu đối với công tác Mặt trận, vừa mang tính cụ thể để các tổ chức thành viên dễ thực hiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung Chương trình hành động số 7 về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.