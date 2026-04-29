Có nhà ở Hà Nội cách chỗ làm hơn 20km vẫn được mua nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về trường hợp đã sở hữu nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc, vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo quy định này, đối tượng đã sở hữu nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20km trở lên đáp ứng một điều kiện để có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp này phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Thứ nhất là có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn Hà Nội.

Thứ hai là chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Thứ ba là khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Thứ tư là đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thứ năm, trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là người đã kết hôn thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản này.

Theo quyết định, khoảng cách được xác định theo chiều dài tuyến đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai địa điểm. Việc xác định khoảng cách được thực hiện trên nền tảng Google Maps (chế độ lái ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ...

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ký ban hành quy định về các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn.

Theo đó, hai trường hợp đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập theo quy định hiện hành gồm:

Một là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư.

Hai là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở.

Theo Hà Nội, các đối tượng cũng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí:

Một là có văn bản của UBND xã, phường nơi có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị xác nhận là đối tượng đúng quy định và có nguyện vọng được lựa chọn một trong các hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hai là chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội...