Hà Nội phân bổ dân số trên cơ sở cung ứng việc làm và sinh kế cho người dân

Liên quan đến quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) cho biết đây là bản quy hoạch mang tính lịch sử, không chỉ định hình diện mạo thủ đô trong vài thập kỷ tới mà còn đặt nền móng vững chắc cho tầm nhìn 100 năm - hướng tới mốc son kỷ niệm 1.100 năm Thăng Long - Hà Nội.

Về vấn đề quy hoạch thủ đô 100 năm có khả năng làm gia tăng mật độ xây dựng tại một số khu vực hay không và làm thế nào để tránh quá tải hạ tầng, đảm bảo kỷ cương quy hoạch, theo ông Kỳ Anh, trong quá trình nghiên cứu, Hà Nội thấy rằng việc giảm áp lực cho quá tải hạ tầng và đảm bảo kỷ cương quy hoạch, thành phố sẽ thực hiện song song 5 yếu tố cơ bản.

Thứ nhất là vấn đề điều tiết dân cư thông qua cấu trúc đa cực, đa trung tâm. Theo Giám đốc Sở QH-KT, với nền tảng quy hoạch 100 năm, Hà Nội sẽ điều tiết dân số với mong muốn phân tán áp lực dân số cho nội đô.

Ông Kỳ Anh cho hay một nội dung rất mới của quy hoạch 100 năm là thành phố phân bổ dân số trên cơ sở cung ứng được vấn đề việc làm và sinh kế cho người dân.

"Như vậy sẽ tạo được sức hút cho các khu vực trung tâm mới, đồng thời xác lập ngưỡng giới hạn dân số khoảng 11,5-12 triệu người vào năm 2035, khoảng 15-16 triệu người vào năm 2045 và không quá 20 triệu người vào năm 2065", ông Kỳ Anh nói.

Thứ hai là phát triển hệ thống hạ tầng mang tính chất dẫn dắt. Ông Kỳ Anh nhấn mạnh quy hoạch thể hiện rõ mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, hoàn thiện các trục hướng tâm và vành đai. Đặc biệt, Hà Nội đặt mục tiêu triển khai hơn 1.000km đường sắt đô thị với khoảng 16-19 tuyến.

Theo Giám đốc Sở QH-KT, thành phố sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm trung tâm), lộ trình đến năm 2035 sẽ hướng tới đạt khoảng 400-450km đường sắt đô thị. Đây là thay đổi rất lớn.

Thứ ba là quản lý không gian đa tầng, đa lớp. Giám đốc Sở QH-KT cho hay Hà Nội tập trung mở rộng không gian và tăng hệ số sử dụng đất để tái cấu trúc đô thị. Làm thế nào để giảm mật độ xây dựng song song với giảm mật độ dân số, mặc dù có thể tăng chiều cao tại một số khu vực.

Việc giảm mật độ xây dựng này sẽ giúp tạo ra các khu vực cây xanh, mặt nước phục vụ cộng đồng, cùng với đó, áp dụng nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt đối với các khu vực mặt nước và trục di sản, tạo sự thông thoáng cho đô thị, theo ông Kỳ Anh.

Thứ tư là siết chặt kỷ cương bằng công cụ pháp lý. Ông Kỳ Anh cho biết vấn đề quản trị đô thị là cực kỳ quan trọng, một trong những tồn tại trước đây là quy hoạch chưa đi vào cuộc sống hoặc không đảm bảo yếu tố quản trị đô thị và cơ chế chính sách đi kèm.

Thứ năm là giám sát thời gian thực bằng công nghệ số. Giám đốc Sở QH-KT cho rằng thành phố đang rất thiếu dữ liệu về big data, về các lớp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng như các dự án. "Làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất chúng ta kiện toàn được nội dung này để giám sát quy hoạch hiệu quả", ông Kỳ Anh nói.

Trước đó, ngày 28/3, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về cải tạo và tái thiết, tái cấu trúc đô thị, Hà Nội sẽ cải tạo, tái thiết đô thị (cải tạo tích cực, tái thiết thích ứng) khu vực trung tâm (CBD) gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và hai bên sông; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu vực phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp).

Hà Nội cũng sẽ cải tạo, tái thiết khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản (Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phụ cận,..).

Cùng với đó, thành phố sẽ mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng đô thị và đảm bảo môi trường, sinh kế của người dân, tạo dư địa, động lực phát triển.

Hà Nội sẽ cải tạo, tái thiết đô thị xung quanh các ga đường sắt đô thị tạo thành các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD như tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Giáp Bát…