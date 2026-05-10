Hà Nội muốn dùng hơn 4ha trả cho liên danh xây nhà máy xử lý nước thải

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký tờ trình gửi HĐND thành phố về việc xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nội dung này dự kiến được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra ngày 11/5.

Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 thực hiện trên địa bàn các phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại phường Đại Mỗ.

Hà Nội dự kiến xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài gần 24km và xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế là 91.500m3/ngày (có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000m3/ngày).

Nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC.

Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô nằm trong khu đất quy hoạch công trình hạ tầng có diện tích hơn 60.000m2 tại phường Đại Mỗ. Thành phố dự kiến hoàn thành thi công xây dựng công trình vào quý III/2027.

Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.000 tỷ đồng. Thành phố dự kiến dùng 4,18ha ở phường Hoàng Liệt và phường Định Công để thanh toán cho nhà đầu tư. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng hơn 3.700 tỷ đồng

Theo Hà Nội, vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định