Hà Nội muốn tăng gấp đôi phí gửi ô tô, xe máy ở lòng đường trong Vành đai 1

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) tại Nghị quyết số 06/2020 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn.

Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 12/5.

Tính đến ngày 16/9/2025, trên địa bàn TP Hà Nội đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích 43.858m2 để trông giữ phương tiện tạm thời.

Tính đến thời điểm trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND cấp huyện đã cấp phép tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường được giao quản lý tại 352 vị trí với tổng diện tích 43.650m2.

Một bãi đỗ xe trái phép ở Hà Nội (Ảnh: Gia Đoàn).

Về số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được thu, nộp giai đoạn 2022-2025, theo Hà Nội, năm 2022 dự toán giao là 44,264 tỷ đồng, kết quả thu đạt 42,200 tỷ đồng, thấp hơn dự toán. Đến năm 2023, dự toán là 39,380 tỷ đồng và thu đạt 46,176 tỷ đồng, vượt dự toán được giao.

Năm 2024 dự toán giao 40,500 tỷ đồng, trong khi thu thực tế đạt 51,319 tỷ đồng. Năm 2025 (10 tháng), dự toán giao 40 tỷ đồng, số thu thực hiện đạt 42,152 tỷ đồng.

Theo tờ trình, UBND TP Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố.

Với các đường, phố trong và trên Vành đai 1 như khu vực đô thị lõi (các tuyến phố cần hạn chế) gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ, Hà Nội đề xuất tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng (tăng 1,67 lần) với ô tô và từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng (tăng 1,63) với xe máy.

Các đường, phố còn lại nằm trong và Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi), Hà Nội đề xuất tăng từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng (tăng 2,4 lần) với ô tô và từ 90.000 đồng lên 180.000 đồng với xe máy.

Các mức thu phí cũ và các mức đang được đề xuất (Ảnh: Hà Nội).

Hà Nội cho biết việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, việc điều chỉnh mức phí cũng góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng...

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7 đến ngày 31/12, Hà Nội triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.